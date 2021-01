Nyheter

Bildet er tatt fra ei bru som kaster skygge over elveisen, og brua er viktig for dem som skal til blant annet boligområdene og et skianlegg. Litt lenger borte kan en se ei E6-bru, og begge bruene krysser ei elv som for lenge siden var så dyp at den var farbar med båt langt oppover. Til høyre ser en jernbanesporet og så tunnelen der veien fører til blant annet en campingplass. Tettstedet vi skal fram til, er det største i kommunen.