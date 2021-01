Reagerer på sykepleiermangelen

Nyheter

Under tirsdagens formannskapsmøte bad opposisjonsleder Per Olav Skurdal Hopsø (Ap) om at en sak om Hølonda helse- og omsorgssenter kommer i formannskapet med det første. Han viste til Trønderbladets oppslag med de to pårørende som frykter at sykehjemmet blir lagt ned nå som kommunen har satt i gang et prosjekt.