Uenige om Melhus skal si ja til batterifabrikk

Nyheter

Opposisjonsleder Per Olav Skurdal Hopsø (Ap) spurte resten av Melhus formannskap om ikke Melhus burde signalisere interesse for den nye batterifabrikken med 2000 arbeidsplasser, og fikk formannskapet med på at rådmannen skulle utrede aktuelle områder. I neste omgang erklærte han at det er urealistisk at Melhus kan oppfylle de kravene som må oppfylles for en batterifabrikk.