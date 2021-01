Kan få straff for å ødelegge drikkevann

Nyheter

Trondheim kommune har fått begrenset politimyndighet for tre ansatte for å sikre drikkevannskilden Benna. Det kommer fram i et brev Trondheim kommune har sendt til Melhus kommune. Den begrensede politimyndigheten gjelder ifølge brevet, nedbørsfeltet til Benna, Langvatnet og Jonsvatnet, og berører kommunene Melhus, Malvik og Selbu. De tre skal ifølge brevet, føre tilsyn blant annet i Melhus og med høydebasseng i Trondheim.