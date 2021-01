Nyheter

Nye Veier varsler at E6 mellom Brubakken nord for Melhus sentrum og rett sør for Melhuskrysset, blir stengt natt til onsdag. Stengeperioden er fra tirsdag klokka 22 til onsdag morgen klokka 06.

Ifølge Nye Veier skal det monteres rekkverk på gang- og sykkelbrua Nye Veier bygger for Melhus kommune. Brua går over E6.

Omkjøringa er via Melhus sentrum.