Det er et forholdsvis nytt misjonsland for Normisjon Silje og Gunnar Svanholm Skogesal skal reise til. Da misjonærene ble evakuert fra Mali i 2012, fant Normisjon muligheter i nabolandet Senegal, hos et folk med samme språk og kultur. Det var terror og uroligheter som gjorde at de norske måtte flykte fra Mali. Gunnar Svanholm Skogesal sier situasjonen er mye roligere i Senegal.