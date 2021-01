Har du spørsmål om koronavaksinen?

Nyheter

Tusenvis skal vaksineres mot viruset covid-19, og noen har allerede fått vaksinen. Samtidig har folk kommet med en del spørsmål om vaksinen til Melhus kommune, og kommunefarmasøyt Marianne Thoresen forteller at hun og kommuneoverlege Aslak Jaryd Johansen gjerne tar imot spørsmål. De to har foreslått at folk sender inn spørsmål om vaksinen til Trønderbladet, og så vil det komme et svar fra kommunefarmasøyten og kommuneoverlegen.

Du kan sende spørsmål til Trønderbladet via e-post eller tekstmelding. Dersom du ønsker å være anonym, vil navnet ditt ikke bli nevnt overfor kommunen.

Spørsmål kan sendes til:

tronderbladet@tronderbladet.no

eller på tekstmelding til 982 60 456

