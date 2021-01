Nyheter

Svein Fløttum leder utvalget for næring, plan og miljø i Midtre Gauldal kommune. Til Trønderbladet sier Fløttum at det er turismen i Forollhogna som er til fare for villreinen, ikke at folk ønsker å bygge på hyttene sine eller bygge nytt hus innenfor hensynssonen for villrein, spesielt i Budal og Fordalen.