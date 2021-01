Sentrum på vestsida

Nyheter

Dette stedet er en del av et stort tettsted, og kan kanskje være den eldste delen av tettstedet som er et kommunesenter. I dag er det blant annet butikker og friørsalong der. Vareutvalget er allsidig fra melk til mopeder. Melk er for øvrig en gammel handelsvare der siden det skal ha vært et meieri i området. Dessuten var det "bomstasjon" på stedet, ett av husene heter Bommen. Årsaken var at det var et fergeleie her, og fergemannen tok seg betalt for å frakte folk over Gaula. Senere kom det bru over elva, og mang en skoleelev har tatt turen over brua for å komme til det store skoleområdet som er på vestsida.