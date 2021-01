Politiet etablerer egen nettpatrulje

Nyheter

Trøndelag politidistrikt lanserer torsdag politiets nettpatrulje Trøndelag på sosiale meder. To av strategiene til politiet er å være i forkant av kriminaliteten, og skape trygghet i det digitale rom, ifølge ei pressemelding.

- Vi ser at vi må være mer tilstede på nettet, derfor prioriterer vi tre stillinger til dette viktige arbeidet. Formålet med nettpatruljen er å skape tillit og dialog med befolkningen i Trøndelag, og patruljere på nettet for å forebygge, uttaler Nils Kristian Moe, politimester i Trøndelag politidistrikt i ei pressemelding.

Nettpatruljen består av politifolk som patruljerer på nettet, og skal jobbe for å forebygge kriminalitet samt innhente informasjon.

Politiet mener at det er viktig å være til stede der folk er.

- Det er mange som ikke tør å oppsøke en politistasjon, eller er redde for å bli oppdaget av andre. Da kan nettet være et godt sted å møte politiet på. Et av målene er at det skal bli enklere å ta kontakt med politiet, og gi et lavterskeltilbud der vi kan informere og gi råd og veiledning til våre innbyggere, oppliyser politioverbetjent og fagleder for nettpatruljen, Anita Kjønnøy.