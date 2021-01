Nå får også hjemmeboende eldre koronavaksine

Nyheter

Tilgangen på vaksiner mot covid-19 i Melhus er såpass god at kommunen åpner for at hjemmeboende eldre over 85 år kan få vaksinen fra neste uke. Først ut er de over 85 år som er bosatt i omsorgsdistriktet Horg/Flå.

Melhus kommune opplyser at vaksineringa vil skje på Bruatunet ved Lundamo legesenter torsdag i neste uke.

De som får tilbudet, blir ringt opp i løpet av torsdagen eller fredagen denne uka. Det er altså ikke mulig å ringe til kommunen for å få en vaksine, og det er bare de som er i den aktuelle aldersgruppa og med rett bostad som får vaksine i første omgang.

I neste uke skal kommunen også starte med revaksinering av dem som fikk vaksine i første uke. Hittil er nesten 200 vaksinert i Melhus. Melhus kommune har bekreftet overfor Statsforvalteren at kommunen klarer å ha massevaksinering fra februar.

Melhus: Står klar til massevaksinering Melhus kommune har bekreftet overfor Statsforvalteren at kommunen snart kan starte massevaksinering.