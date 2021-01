Nytt smittetilfelle i Melhus

Nyheter

Tirsdag har Melhus fått et nytt smittetiilelle igjen, og Melhus kan dermed ha 65 registrerte tilfeller av påvist smitte av covid-19.

Nærkontakt

- Det er en voksen person som er blitt smittet, og dette smittetilfellet har forbindelse med tidligere smittetilfelle. Hun er en nærkontakt, og dette smittetilfellet har ikke ført til at nye er satt i karantene. Kvinnen følges opp på telefon, sier enhetsleder Monica Brækken i Melhus kommune.

Hittil har Melhus kommune ikke villet gå ut med alder på de smittede i motsetning til det en har sett andre kommuner har meldt fra. Brækken sier at tallgrunnlaget nå er blitt så stort at kommunen framover kommer til å gå ut med aldersgruppe og kjønn. Når det gjelder det nye smittetilfellet som Melhus fikk melding om på tirsdag, hadde enhetslederen ikke fått informasjon ennå om hvor gammel vedkommende er.

Tidligere har ordføreren og en kommunalsjef opplyst at de fleste smittede er i aldersgruppa 20-40 år, og at det er ni barn og unge som er blitt smittet. Fram til jul hadde Melhus meget lave smittetall sett ut fra befolkningstall, og så økte det på gjennom jula og på nyåret.

Åpner hallene og sykehjemmene i Melhus igjen Nå får barn g unge drive idrett og gå på kino igjen, og pårørende kan besøke pasienter på sykehjem.

- Noen kan være uheldige og bli smittet på arbeidsplassen eller under et arrangement. Nå har det vært nedstenging og folk har fått beskjed om at de ikke skal treffe så mange så da blir det færre nærkontakter. Mitt inntrykk er at folk er finke til å overholde karanteneplikten, sier Brækken.

Brækken forteller at hun har vært med på smittesporingsarbeidet helt siden koronatida startet i vår.

- Vi opplever at noen blir redde og frustrerte når vi ringer. Men vi er jo blitt mer vant til dette, og de fleste kjenner jo noen som sitter isolasjon eller i karantene. Vårt råd er fortsatt at folk holder avstand og vasker hendene, sier Brækken.

Hittil er over 7300 testet i Melhus. I det siste har det vært færre som har testet seg sammenlignet med romjula og nyåret.

Tirsdag i neste uke blir det klart om formannskapet forlenger påbudet om munnbind i det offentlige rom.

