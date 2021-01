Åpner hallene og sykehjemmene i Melhus igjen

Nyheter

- Onsdag åpner idrettshallene for barn og ungdom. Svømmehallene åpner også, og tilbudet er for dem under 20 år. Vi har fått spørsmål om babysvømmimg kan starte opp selv om det er med voksne med, og det har vi sagt ja til, sier rådmann Katrine Lereggen i Melhus kommune.