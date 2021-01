Stor utfart i skiløypene

Nyheter

At det var helt vindstille og sola tittet fram gjorde sitt en fin skitur. Å gå etter den fine løypetraseen, som løypekjørerne fra Sokna lager fra Sandbakken passer for både små og store skiløpere. Uavhengig av om du liker å gå turen i klassisk eller skøyting. De fleste som var ute på tur gikk de 4.5 kilometer til Soknahytta, mens noen gikk videre sørover over Merraåsen, en runde på 23 km tur/retur fra Sandbakken.