Like ved bodde dommeren

Like i nærheten av dette boligfeltet, ligger Sorenskrivergården og noen i bolilgfeltet har Skrivarbakken som adresse. Sorenskriveren er en annen betegnelse for dommer, og var opprinnelig en person som var svoren skriver. Ordninga med sorenskrivere ble opprettet i 1591. Gauldalen har mistet sin sorenskriver som altså hadde gård på dette tettstedet. Sorenskrivergården er nå i bruk som barnehage. Tettstedet vi skal fram til, har E6 rett gjennom og dette kan det bli en endring på i løpet av noen måneder. I bakrunnen kan du se et fjell som er lett synlig fra mange kanter, og som er 710 meter høyt.