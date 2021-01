Gult nivå hos skoler og du kan ha gjester i hjemmet

Nyheter

Regjeringa åpner nå for at ungdomsskoler og videregående skoler kan gå tilbake til gult nivå igjen. Barn og unge under 20 år kan trene og delta på lokale fritidsaktiviteter, men klubber, lag og foreninger må utsette cuper, stevner og andre typer aktivitet.

Videre åpner regjeringa for at vi kan ta imot besøk i hjemmet så lenge vi passer på å holde avstand. Ifølge de nasjonale reglene kan vi nå ha fem gjester.

Skjenkestoppen videreføres. Regjeringa anbefaler også hjemmekontor for dem som har muligheten til det. De nasjonale reglene kommer i tillegg til lokale tiltak. Det er for eksempel påbudt å bruke munnbind om en reiser med buss, og det gjelder alle over 12 år. I Melhus er det også påbud om munnbind om en reiser med drosje, er med på kjøreopplæring og befinner seg i offentlig rom som butikksentra, idrettshaller, trossamfunn og fellesarealer.

Pr. mandag er det registrert 64 smittede i Melhus og 7265 er testet i Melhus. Melhus har egen teststasjon i Melhus sentrum.