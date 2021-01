Nyheter

Trøndersk matmanifest oppsto for 10 år siden for å rette fokus mot lokalmat, og i 2017 signerte daværende ordfører Gunnar Krogstad (Ap) matmanifestet på vegne av Melhus kommune. 10-årsjubileet skal feires i februar ved at elever skal lage to-retters lunsj med lokale matvarer. Maten skal de ifølge ordfører Jorid Jagtøyen (Sp), lage på skolekjøkkenet.