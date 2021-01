Frykter frostskader på hytter

Nyheter

– Vi opplever at stadig flere får vann- og frostskader på hytta. De tre siste årene har vi registrert en markant økning på over 60 prosent i erstatninger som følge av frostskader på hytter. Slike skader blir stadig dyrere å utbedre. I de verste tilfellene må vannrør, gulv og vegger rives og erstattes med nytt, og for mange hytteeiere blir slike minusgrader svært kostbare, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.