Nok en nærkontakt smittet

Nyheter

Seint lørdag kveld meldte Melhus kommune om nok et bekreftet smittetilfelle i kommunen. Den smittede er nærkontakt til et av tilfellene forrige helg. Ingen flere blir satt i karantene som følge av dette, opplyser kommunen på sin nettside.

Sist fredag ble det meldt om sju tilfeller av covid-19 på én dag, og påfølgende lørdag ble nok en person bekreftet smittet og søndag kom beskjeden om at ytterligere fire var smittet.

Fem nye smittetilfeller i Melhus Nå har Melhus 63 påviste smittetilfeller for covid-19.

Med lørdagens smittetilfelle er det totale antalle smittede opp i 64 i Melhus kommune. Ordfører Jorid Jagtøyen (Sp) uttalte sist helt til Trønderbladet at de fleste smittede var i aldersgruppa 20-40 år.

Melhus kommune minner om at teststasjonen har god kapasitet, og at det er lav terskel for å ta en test dersom du får symptomer.

Ny forskrift

Tirsdag vedtok Melhus formannskap en lokal forskrift som gjelder til 26. januar. Den erstatter forskriften som ble vedtatt på nyttårsaften, og som gjelder til 13. januar. Den nye er litt mindre streng enn den første som formannskapet vedtok på nyttårsaften. Formannskapet kan vedta lokale forskrifter i henhold til hasteparagrafen og smittevernloven.

Her er den lokale forskriften fram til 26. februar. Den kommer i tillegg til de nasjonale reglene som er innført fram til 18. januar.

Forskriften

1. Påbud om bruk av munnbind innendørs i det offentlige rom, ved drosjetransport, buss, kjøreskole og annen føreropplæring.

2. Sosiale kontakter ut over egen husstand skal begrenses til ti per uke.

3. Alle serveringssteder, både spise-og skjenkesteder, skal registrere alle besøkende ved ankomst med navn og telefonnummer.

4. Alle drosjer skal registrere alle kunder ved hver kjøring med navn og telefonnummer.

5. Treningssenter kan holde åpent dersom det sørges for 2 meters avstand mellom de som driver fysisk aktivitet.

Offentlig rom defineres av kommunen til også å gjelde butikker, venterom, kino, idrettshaller og trossamfunn.

Når det gjelder ansatte i den kommunale hjemmetjenesten, har disse ikke et absolutt påbud om å bruke munnbind ifølge kommunalsjef Trude Wikdahl. Ordfører Jorid Jagtøyen (Sp) opplyser dette om bruk av munnbind hos kommunalt helsepersonell:

- Det brukes munnbind når avstanden på 1 meter /15 min ikke kan overholdes, for eksempel ved stell. Hjemmesykepleien bruker nå munnbind. Ellers brukes det munnbind i tråd med FHI sine anbefalinger ang Covid1-19 som ved mistanke om eller ved smitte og forkjølelse samt i forbindelse med ordinære helseanbefalinger.