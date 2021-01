Her passerer det splitter nye toget Støren

Nyheter

Et av de nye Trønderbane-togene, av type 76, var torsdag 14. januar 2021 på en prøvetur fra Skien via Vestfold og Oslo og via Dovrebanen til Trondheim. Dette var første gang et tog av denne typen var i Trøndelag, opplyser Hans-Ole Sveia til Trønderbladet.