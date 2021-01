Starter utskifting av rådhusvinduer

Nyheter

Melhus kommune fikk i fjor 7,6 millioner kroner i koronapenger fra staten for å holde opp aktiviteten innen lokal bygge- og anleggsnæring, og rådmannen foreslo at noen av disse millionene kronene kunne brukes til å skifte ut vinduer i rådhuset og ha annen type rehabilitering av kommunale bygg. Forslaget om å skifte ut rådhusvinduer vakte sterke reaksjoner, og idrettsfolk mente at pengene helller kunne brukes på å bygge en ny idrettshall.