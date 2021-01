Ny NAV-sjef begynner å bli varm i trøya

Nyheter

Tidligere organisasjonssjef i Rosenborg Ballklub, Trond Ivar Alstad, har nå vært en måned i jobben som leder for NAV Melhus og han slår fast at han ikke angrer på at han søkte jobben. Alstad har også vært ansatt i fire år i Lillehammer Olympiske organisasjonskomite, og han har også erfaring fra blant annet finansbransjen, IT-bransjen og offentlig sektor.