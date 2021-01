Stor skøyteinteresse fører til parkeringsproblemer

Nyheter

Lørdag har det vært storutfart til innsjøer som Ånøya og Benna i Melhus, og de fleste må bruke bil for å komme seg dit. Imidlertid finnes det svært få parkeringsplasser, og folk parkerer langs fylkesveier.

- Politiet får meldinge rom farlig parkering både ved Ånøya og Benna på Hølonda. Publikum bes om å ta hensyn til trafikksikkerheten når de parkerer for å gå på skøyter, melder politiet.

Benna er forøvrig i likhet med nabovannet Grøtvatnet, drikkevannskilden i Melhus og reservevannskilde for Trondheim. På et informasjonsskilt står det at det er forbudt å isfiske og bade i Benna og Grøtvatnet.

Reagerer på at elever var ute på usikker is og på drikkevannskilden En leser reagerer kraftig på at elever fra Øya videregående skole var ute på Benna selv om isen ikke har lagt seg.

Fikk klage på parkering på fylkesvei Politiet varsler at det kan vanke bot om folk igjen parkerer på fylkesveien ved Grønneset.