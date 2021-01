Sju nye tilfeller av covid-19 i Melhus på en dag

Nyheter

Ifølge oversikten fikk Melhus sju nye smittetilfeller av covid-19 på fredag. Melhus kommune kjente til to av tilfellene ved fredag ettermiddag, og kommunalsjef Trude Wikdahl sa at disse to tilfellene var nærkontakter til andre smittetilfeller. Ni ble satt i karantene som følge av disse to tilfellene. For tilfelle tre undersøker kommuneoverlegen om vedkommende bor i Melhus.

Smitte hos nærkontakter

I 09-tida lørdag bekrefter enhetsleder Monica Brækken at det var sju tilfeller i Melhus på fredag. De fire siste tilfellene ble meldt til kommunen fredag kveld.

- De var allerede i karantene og det ble gjennomført smittesporing, opplyser Brækken i en tekstmelding.

Hvor mange som nå sitter i karantene, hadde Brækken ikke oversikt over lørdag morgen.

Med de nye smittetilfellene er det påvist 58 tilfeller av covid-19 for Melhus.

Fra starten av jula og fram til nå har det nesten daglig vært nye smittetilfeller, og det er også mange som er blitt testet. Fredag var nesten 7000 testet i Melhus.

Ifølge ordfører Jorid Jagtøyen (Sp) er de fleste smittede i aldersgruppa 20-40 år, og at Melhus har hatt svært få tilfeller blant personer over 80 år. De fleste smittes ifølge kommunen, i hjemmet eller på arbeidsplassen. Ordføreren opplyste fredag at kommunen har tatt i bruk hurtigtester,og da spesielt for bruk på barn og på helsepersonell når det er behov for en rask avklaring om de er smittet.

Påbud og stenging

Fra nyttår ble det innført påbud om munnbind i Melhus, og tirsdag skal formannskapet avgjøre om den forlenges. Nyttårsaften vedtok fomannskapet at påbudet om munnbind varer til og med 12. januar. Påbudet gjelder blant annet på butikker, hos trafikkskoler,på busser, i idrettshaller og andre steder der mange ferdes.

Det ble også innført begrensninger i antall sosiale kontakter en kan ha pr. uke. Etterpå kom den nasjonale sosiale nedstenginga der folk ble bedt om å holde seg mest mulig hjemme, og unngå besøk hos andre og arrangementer. Skoler ble satt på rødt nivå.

I Melhus førte det til at idrettshaller, svømmehaller og kinoen ble stengt. Ordfører Jagtøyen sier at svømmehallene ble stengt fordi det krevdes ekstra renhold mellom hver gang en skoleklasse skulle benytte svømmehallen. Alle offentlige gudstjenester er blitt avlyst fram til 18. januar. Sykehjemmene i Melhus er stengt for besøkende.

Ordførerne har kommet med en sterk henstilling om at en ikke krysser kommunegrensene unødvendig, og da for eksempel i forbindelse med sosial aktivitet.

Midtre Gauldal har hatt 20 påviste tilfeller av covid-19,mens Skaun har hatt 27.

Saken oppdateres!

