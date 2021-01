Kjøring på isen: - Altfor strenge regler

Nyheter

Nyttårsaften fikk en mann fra Skaun bot for at sønnen kjørte gocart på innsjøen Våddan ved Aunbygda. To firhjulinger kjørte fra vatnet da politiet kom. Bilder fra avisa Sør-Trøndelag viser at dette ikke er tilfeldig kjøring. Ute på isen var det brøytet bane for kjøretøy.