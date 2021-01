Flere nye smittetilfeller i Melhus

Nyheter

- Vi har fått to nye smittetilfeller i dag fredag, og dette er personer som allerede er nærkontakter til andre smittede. Smittesporing er igangsatt, sier kommunalsjef Trude Wikdahl i Melhus kommune.

Melhus har dermed 53 påviste tilfeller av covid-19. 6940 er blitt testet i Melhus, og Wikdahl sier at det nå ser ut til at laboratoriet ved St. Olavs hospital er mer ajour enn den var i jula. Imidlertid kan det være enda flere smittetilfeller som er registrert for Melhus ettersom oversikten viser 54 tilfeller. Kommunalsjef Wikdahl var fredag ettermiddag ikke kjent med at det var registrert mer enn to tilfeller i Melhus i dag, men sa før på dagen at innmeldte tilfeller ofte kommer utpå dagen eller om kvelden.

- Vi må påregne at det blir flere smittetilfeller med tanke på smittetrykket i regionen, sier Wikdal.

Fredag hadde kriseledelsen i Melhus møte, og ordfører Jorid Jagtøyen (Sp) forteller at kommuneoverlegens beregning viser at Melhus har omtrent halvparten av smittetrykket som er i Trondheim. Jagtøyen opplyser at Melhus har tatt i brukt hurtigtester, og at disse spesielt brukes på barn og når det er behov for en rask avklaring av om ansatte i helsevesenet er smittet.

Melhus har påbud om bruk av munnbind i det offentlige rom, men har gjort et unntak for dem som henter barn i barnehage og skolefritidsordning.

Tidligere i uka startet vaksineringa mot covid-19 i Melhus, og ordfører agtøyen (Sp) som selv er sykepleier, er glad for at det var mulig å få til 70 doser av de 50 som kommunen fikk. Jagtøyen tror dette var mulig takket være at Melhus har kommunefarmasøyt og ved riktig teknikk når sprøytedosen skal lages. Ifølge kommunalsjef Wikdahl er neste ladning med 50 doser ventet å komme på tirsdag.

Vaksinerte 10 helsepersonell samtidig som at FHI kom med nye retningslinjer Melhus kommune trodde helsepersonell også skulle få vaksine mot covid-19 denne uka, og prioriterte den gruppa.