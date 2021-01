Vaksinerte 10 helsepersonell samtidig som at FHI kom med nye retningslinjer

Nyheter

Tirsdag fortalte Melhus kommune at vaksineringa mot covid-19 var i gang, og at både beboere og ansatte var blitt vaksinert. Imidlertid hadde Folkehelseinstituttet bestemt at helsepersonell måtte vente til neste uke med å bli vaksinert, og at alle dosene denne uka skulle forbeholdes beboere på sykehjem og de eldste.