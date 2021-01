Gimse skole: Foreldrene klaget for sent

Nyheter

Melhus kommunestyre vedtok i juni i fjor reguleringsplanen for nye Gimse skole med idrettshall og parkeringsanlegg. Etterpå oppdaget foreldreutvalget (FAU) at parkeringsløsninga ikke ble slik de hadde håpet på. FAU ønsket færrest mulig parkeringsplasser på Nerflata, og heller at det skulle settes av flere parkeringsplasser på kyss og kjør-feltet som skal bygges der tidligere Elverhøy skole var.