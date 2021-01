To nye smittetilfeller i Melhus

Nyheter

Melhus kommune melder onsdag at det er blitt meldt inn to nye tilfeller av covid-19 i Melhus. Det ene tilfellet er en nærkontakt til smittetilfellet som ble meldt nyttårsaften, mens kommunen foreløpig ikke kjenner smittekilden for det andre tilfellet.

- Ettersom det første tilfellet allerede var satt i karantene, trengs det det lite sporing. Vi er godt i gang med smittesporinga for tilfelle nummer to, men fortsatt gjenstår det litt. Smittekilden er foreløpig ikke kjent for oss, opplyser kommunen.

Ifølge kommunen har begge milde symptomer.

Melhus har nå 47 påviste tilfeller av covid-19. Over 6600 er blitt testet.

I Melhus er det innført strenge regler som påbud om munnbind og reduksjon i sosiale kontakter. Idrettshaller, svømmehaller og kinoen er stengt, og gudstjenester blir avlyst. Tirsdag møtes Melhus formannskap, og en av sakene er om den lokale forskriften for covid-19 skal videreføres. Den gjelder til og med 12. januar.

