Fem smittetilfeller i Melhus på én dag

Nyheter

Tidligere på onsdagen meldte Melhus kommune om to positive prøver for covid-19. Ni ble satt i karantene som følge av positiv test.

Onsdag kveld melder Melhus kommune om tre nye tilfeller. To av disse er ifølge Melhus kommune, nærkontakter til ett av smittetilfellene som ble registrert på nyttårsaften. For det tredje tilfeller opplyser Melhus kommune at det er ukjent smittekilde. Kommunen melder at sporingsarbeidet er i gang.

Dermed er det nå 50 påviste tilfeller for Melhus. Gjennom jula og nå på nyåret er det påvist nærmere 30 tilfeller av covid-19 for Melhus.

Melhus formannskap har vedtatt strenge regler for Melhus med deriblant påbud om munnbind og begrenset antatt sosiale kontakter. Vaksinering startet på tirsdag, og Melhus kommune er blant de kommunene som har latt helsepersonell få være i den første gruppa.

Innfører krav om munnbind i Melhus Økt smitte fører til at formannskapet innfører blant annet krav om munnbind, og stopp av gruppetrening på treningssenter.

Skaun har i dag registret 10 tilfeller, mens Orkland også har økende antall smittetilfeller slik at det er 40 påviste tilfeller der. Det har også vært mange tilfeller i Trondheim, mens Midtre Gauldal har vært forskånet for nye tilfeller i det siste.

De første vaksinedosene kommer til Melhus på tirsdag Beboere på Horg helse- og omsorgssenter kan bli de første i Melhus til å få vaksinen mot covid-19.