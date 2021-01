Rigmor (86) fikk den første vaksinen mot covid-19

Nyheter

Tirsdag kunne Melhus kommune starte vaksinering mot covid-19, og kommunen opplyser at 70 doser ble satt i løpet av dagen.

70 er vaksinert

- Det var Rigmor Simle, 86 år, som fikk den aller første dosen klokka 11.45 i dag. Hun bor på avdeling Midttun ved Horg helse- og omsorgssenter.

Totalt har vi satt 70 doser i dag. Vi har vaksinert pasienter og beboere på Horg, samt noen fra vår gruppe av prioritert helsepersonell.

Vi får ny leveranse i neste uke og ukene som kommer, og da vil pasienter og beboere ved Buen- og Hølonda helse- og omsorgssenter få vaksinen, samt flere helsepersonell, opplyser kommunikasjonsmedarbeider Marthe Eid.

Tildelinga til Melhus var egentlig på 50 doser, men så klarte kommunen å få ut 70 doser av vaksinemengden som ble tilsendt.

Slik Trønderbladet omtalte før i uka, bestemte Melhus kommune seg for at beboere på Horg helse- og omsorgssenter skulle vaksineres først fordi det har vært smitte der. En ansatt fikk påvist smitte, og alle beboere og ansatte er blitt testet.

Siden det kom retningslinjer fra Folkehelseinstituttet om også å prioritere helsepersonell, har også helsepersonell fått vaksine nå. I jula fikk Melhus 25 nye smittetilfeller, og har fått registrert 45 tilfeller siden koronatida startet i mars i fjor.

Fortsatt smittevernstiltak

Selv om vaksineringa nå har startet, minner kommunen om at smittevernregler og tiltakene må følges. Kommunalsjef Trude Wikdahl har understreket at det er viktig at folk holder avstand, vasker hender og er hjemme når de er syke. I Melhus er det nå påbud om bruk av munnbind i det offentlige rom, og det gjelder blant annet i butikker, på buss, kino, i religiøse bygg og ellers der det ferdes mye folk. Kravet gjelder ikke barn under 12 år.

Sykehjem i Melhus er blitt stengt for besøk fordi smittetilfellet på Horg helse- og omsorgssenter førte til at mange ansatte ble satt i karantene, og det ble behov for at ansatte fra andre sykehjem kunne bistå hos Horg helse- og omsorgssenter. Kommunen har forlenget besøksforbudet, og henviser til regjeringas ønske om minimert sosial kontakt. Siden sykehjemmene er stengt for besøkende, fikk Trønderbladet ikke komme inn for å fotografere den historiske begivenheten. I stedet har Melhus kommune sørget for at det ble tatt bilde av vaksineringa.

Regjeringa har innført en to uker lang periode med strenge restriksjoner.

Testaktiviteten har vært høy etter nyttår, og pr. tirsdag var 6642 testet i Melhus.