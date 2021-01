Nytt smittetilfelle og lang ventetid på testsvar

Nyheter

Rennebu kommune fikk mandag kveld et nytt tilfelle av covid-19, og opplyser at dette er en person som testet seg på Gardermoen.

- Den smittede er satt i isolasjon i sitt hjem i Rennebu og har typiske symptomer som hoste og tap av smakssans. Ingen i Rennebu er definert som nærkontakter ved dette smittetilfellet, opplyser kommunen.

1. januar hadde kommunen også et tilfelle aav covid-19, og kommunen opplyser at testsvar for nærkontaktene ennå ikke foreligger. I likhet med Melhus, opplever Rennebu ventetid på svar på prøver. Testaktiviteten i Trøndelag er stor for tida.