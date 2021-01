Firma ville ikke bli slått konkurs

Nyheter

Sør-Trøndelag tingrett har slått firmaet Norest Varme AS for konkurs. Styreleder og eier er Marko Kaasik som bor på Hovin. Ifølge rettspapirene var Kaasik imot at firmaet skulle slås konkurs, og han forklarte at han skulle få innbetalt det firmaet skyldte til Skatteetaten.