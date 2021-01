Coop Oppdal trosset tøffe tider og rundet milliarden

Nyheter

- Rekordåret har vært et innholdsrikt og annerledesåret også for Coop Oppdal. Året startet med den store utbyggingen av Domus Oppdal. Så kom koronaepidemien og førte til dramatisk omsetningsfall og permitteringer av bortimot 100 medarbeidere. Når vi kom mot sommeren og samfunnet etter hvert begynte å normalisere seg, kom både medarbeiderne og kundene tilbake. Denne situasjonen har vedvart og har resultert i rekordomsetning måned for måned og endte opp med totalt milliardomsetning, opplyser administrerende direktør Morten Erik Stulen i Coop Oppdal.