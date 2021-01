Nyheter

En sjåfør har fått et forelegg av politiet for brudd på vikeplikt ved gangfelt. Avsnittsleder Finn Skårsmoen i Gauldal politistasjonsdistrikt forteller at politiet har hatt atferdskontroll ved Børsa barne- og ungdomsskole.

Politiet registrerte ellers ingen andre alvorlige overtredelser.