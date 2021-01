De første vaksinedosene kommer til Melhus på tirsdag

Nyheter

- Forventet mottak av de første vaksinedosene er på tirsdag, og vi regner med at det kommer 50 vaksinedoser slik vi er forespeilet. Vi har forstått det slik at de 50 kommer samlet for å unngå sløseri når vaksinedosene skal blandes ut, og så vil det komme 100 vaksinedoser i neste uke, sier kommunalsjef Trude Wikdahl i Melhus kommune.