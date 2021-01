Sporet smitte på to nye personer

Nyheter

Søndag 3. januar ble det bekreftet enda to nye tilfeller av covid-19 i Melhus. Den ene personen er kjent nærkontakt til et av tilfellene på nyttårsaften. Den andre har foreløpig ukjent smittekilde. Melhus kommune opplyste søndag ettermiddag at de utfører smittesporing.

"Siden 22. desember har det vært 24 smittetilfeller i Melhus. Dette er en kraftig økning, og samsvarer med det økte smittetrykket i kommunene rundt oss. Totalt har vi hatt 42 tilfeller som har utløst smittesporing i kommunen vår, siden 12. mars." Dette opplyser Melhus kommune.

Kommunen opererer med andre tall enn Folkehelseinstituttet, som har 45 registrerte tilfeller i Melhus. FHI regner med alle personer som er folkeregistrert i Melhus, men som bor andre steder i landet. Kommunen regner med personer som ikke er folkeregistrert her, men som bor her og fører til smittesporing som kommunen må utføre.

Kommunen oppfordrer til å gjennomføre smittevernreglene som er innført. Testestasjonen åpner mandag, og time bestilles på kommunens heimeside.