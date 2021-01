Skoler og barnehager i Melhus åpner som vanlig på mandag

Nyheter

Onsdag i mellomjula ble det oppdaget smitte hos to barn i Melhus kommune. Den ene går i Strandvegen barnehage, og den andre på Lundamo skole. Ingen av dem var i barnehagen eller skolen etter at de fikk symptomer.

Usikker på oppstart av barnehager og skoler etter smitte To barn i Melhus er blitt smittet av covid-19,og kommunen melder at det er usikkerhet rundt oppstarten av skoler og barnehager etter helga.

Melhus kommune hadde møter i krisestaben i mellomjula, og smittesituasjonen ble vurdert. Kommunalsjef for oppvekst og kultur, Nina Hoseth, opplyste søndag at alle skoler og barnehager åpner som vanlig på mandag.

- Vi er fortsatt på gult nivå, slik vi har vært det siste halvåret. Men vi iverksetter ingen nye tiltak på grunnlag av smittesituasjonen nå. Foreldre ved Strandvegen barnehage får informasjon på vår nettplattform, men det er egentlig bare en stadfestelse av de smitteverntiltakene vi allerede har, forklarer Hoseth.

Kommunen oppfordrer alle til å være nøye på avstand og bruk av munnbind i offentligheten innendørs.

- Vi innstiller oss på å være enda mer beredt. Vi vet det har oppstått ny smitte i jula, og vi er forberedt på at juleferie og mer testing neste uke vil avdekke nye tilfeller. Vi ser også at det er mye smitte i Trondheim, så det er all grunn til å være på vakt. Men vi har kontroll med de tiltakene vi har innført, og vi iverksetter ingen ny organisering i skoler og barnehager, sier Nina Hoseth.

