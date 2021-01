Innfører koronatest ved grenseoverganger

Nyheter

For å begrense importsmitten, har regjeringen besluttet å innføre obligatorisk Covid-testing for alle reisende til Norge. For å muliggjøre dette i størst mulig grad, opprettes det teststasjoner på utvalgte grenseoverganger, mens en rekke overgangssteder stenges.

Dette opplyser politiet i en pressemelding lørdag 2. januar.

For Trøndelag gjelder dette grenseovergangen ved Storlien og flyplassen på Værnes. Grenseovergangene Sandvika/Ådalsvollen og Vauldalen får ingen testing, men her vil politi og HV-personell gi informasjon til reisende om at de må teste seg innen 24 timer.

Resterende grenseoverganger i Trøndelag er stengt for innreise.

Politiet oppfordrer på det sterkeste at reisende benytter seg av grenseoverganger hvor teststasjoner er etablert. Dette bidrar til å begrense importsmitten til Norge. Det forventes mer kø ved de grenseovergangene som holder åpent, og politiet ber publikum om å planlegge for dette.

Inntil videre er det ingen begrensninger på utreise fra Norge på noen av grenseovergangsstedene, opplyser politiet.