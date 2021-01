Smitte på sykehjem

Nyheter

En beboer ved sykehjemmet i Rennebu har testet positivt på viruset covid-19. Det melder Rennebu kommune. Ifølge kommunen har beboeren svært milde symptomer.

- Beboeren ble testet 30. desember, som en del av screeningen vi gjennomfører av alle ansatte og beboere hver onsdag. Smitten ble derfor tilfeldig oppdaget og smittekilden er ukjent per i dag. Smittesporingen er i gang. Det er fire beboere fra samme avdeling og ni ansatte som er satt i karantene definert som nærkontakter, og vil bli testet, opplyser kommunen.

Helt i starten av jula hadde beboeren ifølge kommunen, besøk av fire personer.

- Siden det har gått mange dager fra besøket til positivt testsvar er ikke disse definert som nærkontakter, men er bedt om å teste seg og satt i karantene til prøvesvar foreligger, opplyser kommunen.

I Melhus blir alle beboere og ansatte ved Horg helse- og omsorgssenter testet flere ganger etter at en ansatt fikk påvist smitte av covid-19 i jula. Dette smittetilfellet førte til store problemer for kommunen når det gjelder bemanningen, og alle de tre helse- og omsorgssentrene måtte stenges for besøk. Ifølge kommunalsjef Trude Wikdahl i Melhus kommune er turnusene satt opp slik at 18 havner i karantene når én får påvist smitte.

Stenger for besøk på alle sykehjem «Bemanningssituasjonen er prekær på Horg helse- og omsorgssenter, som er på rødt beredskapsnivå. Derfor innfører vi midlertidig besøksstans også på Buen- og Hølonda helse- og omsorgssenter.»