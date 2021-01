Her er noe av det som er forbudt i Midtre Gauldal

Nyheter

Midtre Gauldal kommunestyre har vedtatt nye politivedtekter, og det kan være noen punkter som er ukjent for folk flest. For visste du at det er forbudt å kaste snøball om det er til ulempe for noen, kaste tyggegummi eller tobakksprodukter på bakken på eller ved offentlig sted og at det skal være nattero mellom klokka 23 og 06?