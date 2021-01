Gleder seg over stadig lavere trafikkdødsfall

Nyheter

I 1970 mistet 560 mennesker livet i trafikken ifølge ei pressemelding fra Statens vegvesen.

- Med 95 drepte i fjor, var det i perioden fra 1970 hatt en nedgang i antall drepte på mer enn 80 prosent, samtidig som trafikken har nesten firedoblet seg, uttaler vegvesenet.

I Trøndelag omkom seks personer i trafikken. Koronatida har ført til svingende trafikktall fra en nedgang den første tiden etter at landet ble stengt ned 12. mars i fjor, til økende tall fordi flere kjørte bil framfor å ta buss eller tog.

- Den rekordlave risikoen på norske veier er et resultat av et langsiktig, systematisk og kunnskapsbasert arbeid. Det er mange aktører innen trafikksikkerhet som eier en del av resultatene. Vi har de siste fem årene vært det mest trafikksikre landet for trafikanter og opplever stadig færre trafikkdrepte. Dette skal vi bruke som en inspirasjon for det videre arbeidet, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Roser trafikantene

Ingrid Dahl Hovland trekker også frem trafikantenes bidrag med god og trafikksikkerhet adferd.

- Vi har verdens flinkeste trafikanter. Vi ser at stadig flere holder fartsgrensen, mer enn 97 prosent bruker bilbelte og at vi er flinke til å dele veien mellom oss. Dette er adferd som redder liv, uttaler Dahl Hovland i pressemeldinga.

Kritisk til smal motorvei

Trygg Trafikk er fornøyd med at stadig færre blir drept i trafikken, men mener at innsatsen for trafikksikkerheten må være stor for å unngå økning i ulykkestall.

– At vi nå har klart å komme under 100, viser at målrettet trafikksikkerhetsarbeid fungerer. Likevel har vi en lang vei å for å nå nullvisjonen om at ingen skal omkomme eller bli hardt skadd i trafikken. Da er vi avhengig av fortsatt politisk handlekraft, og det siste vi trenger er politiske beslutninger som går på tvers av nullvisjonsarbeidet, uttaler direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk i pressemelding.

Ifølge pressemeldinga er Trygg Trafikk kritisk til at samferdselsministeren nylig godkjente bygging av smal firefeltsmotorvei, og til forslaget om å legge ned UP i Politimeldingen som er til behandling i Stortinget.