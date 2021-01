Fortsatt smitteøkning i Melhus

Nyheter

Melhus kommune melder om at det ble påvist et tredje smittetilfelle på nyttårsaften. Før på kvelden meldte kommunen om at det var to påviste smittetilfeller hvorav ett hadde ukjent smittekilde. Gjennom jula og fram til 1. nyttårsdag er det påvist 18 smittetilfeller i Melhus, og totalt er det påvist 43 tilfeller.

- Vi er ganske sikre på hvordan den tredje personen har blitt smittet. Det har ikke sammenheng med noen av de andre tilfellene vi har i Melhus. Det er behov for testing knyttet til et av smittetilfellene fra i går, det skal vi sørge for i løpet av dagen, opplyser Melhus kommune.

Kommunens teststasjon er stengt i helga, og åpner igjen mandag 4. januar. Ansatte og beboere/pasienter ved Horg helse- og omsorgssenter der en ansatt har testet positivt, blir testet på nytt 1. nyttårsdag og 4. januar for å utelukke at noen er smittet i tillegg til den ansatte.

De siste dagene har det vært stor testaktivitet med over 100 testede pr. dag. Enktele dager har det vært oppe i 120 testede. Over 6200 har testet seg for covid-19 siden testingen startet i fjor vår. Melhus kommune har et eget smittesporingsteam, og kommunalsjef Trude Wikdahl fortalte under formannskapsmøtet at ansatte har sittet med smittesporing siden julaften. Mange er blitt satt i karantene som følge av de smittetilfellene gjennom jula. Blant de smittede er det barn.

Melhus formannskap vedtok nyttårsaften at det er innført påbud om munnbind i Melhus fra 1. januar på offentlige steder samt på venterom, treningssentre, idrettshaller,busser, kjøpesentra og andre steder der det ferdes mye folk. Alle over 12 år må bruke munnbind. Det innebærer at også skoleelever over 12 år må ha på munnbind på skolebussen.

Det er også innført andre begrensninger, og disse gjelder i tillegg til de nasjonale føringene.

Påbudet gjelder til og med 12. januar, og er innført av formannskapet for å stoppe smitteøkninga. I tillegg har ordførerne som er med i Trondheimsregionen, vedtatt en sterk henstilling om ikke å krysse kommunegrensene for å delta i kulturelle og sosiale aktiviteter.

Sterk anbefaling om ikke å krysse kommunegrenser Ordførerne i kommunene i trondheimsregionen ber innbyggerne om å holde seg innen egen kommune for å stoppe covid-19.