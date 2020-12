Usikker på oppstart av barnehager og skoler etter smitte

Nyheter

Onsdag fikk Melhus 11 nye smittetilfeller, og for to av dem er det barn som er smittet. Den ene barnet går i Strandvegen barnehage og det andre på Lundamo skole.

Barna

Ifølge Melhus kommune fikk barnet i Strandvegen barnehage symptomer før jul og har holdt seg hjemme. Det andre barnet som går på småskoletrinnet på Lundamo skole, fikk symptomer i jula.

Kommunen opplyser at det er usikkerhet rundt oppstart for barnehager og skoler etter helga på grunn av smittesituasjonen, og at kommunen vil gi informasjon om dette etterhvert.

Holder krisemøter

I dag har kriseledelsen i Melhus kommune møte om smittesituasjonen,og litt senere i dag nyttårsaften har formannskapet ekstraordinært møte igjen. Formannskapet kan fatte vedtak om tiltak utover de nasjonale føringene som påbud om munnbind, pålegg for treningssentre om å kutte ut gruppetimer og pålegg om å ha enda færre personer på sosiale samlinger enn de nasjonale føringene viser.

Ordfører Jorid Jagtøyen (Sp) viser til kommuneoverlegens råd om ikke å anbefale bruk av munnbind fordi munnbind er antatt å forebygge svært få tilfeller av covid-19. Kommuneoverlege Aslak Jaryd Johansen sa under formannskapsmøtet sist tirsdag at munnbind kan gi falsk trygghet.

I stedet kommer det sterke anbefalinger om å holde avstand, ha god håndhygiene og holde seg hjemme om en er syk. Ordføreren anbefaler at folk er hjemme om de er redde for å bli syk, og dra sjelden på butikken for å handle. Kommunen understreker at det er lurt å teste seg om en har mistanke om covid-19, og at det er god testkapasitet. Teststasjonen i Melhus sentrum har åpent også på nyttårsaften.

Pr. onsdag er 6148 testet i Melhus for covid-19.

Stenger for besøk på alle sykehjem «Bemanningssituasjonen er prekær på Horg helse- og omsorgssenter, som er på rødt beredskapsnivå. Derfor innfører vi midlertidig besøksstans også på Buen- og Hølonda helse- og omsorgssenter.»