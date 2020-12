Sterk anbefaling om ikke å krysse kommunegrenser

Nyheter

Ordførerne i kommuner i trondheimsregionen, og deriblant Melhus, kommer med en sterk henstilling om ikke å krysse kommunegrensene mer enn høyst nødvendig.

Det betyr en sterk anbefaling om ikke å dra til nabokommuner for å handle og trene der eller besøke slekt og venner i nabokommuner.

Økning i smitten av viruset covid-19 er årsaken til den sterke henstillinga. Melhus, Trondheim, Malvik og Stjørdal har hatt kraftig økning i smitte.

Kan få påbud om munnbind og registrering av besøkende Nyttårsaften er det ekstraordinært formannskapsmøte, og rådmannen har kommet med forslag til nye tiltak i Melhus.

Melhus har ifølge lokalpolitikere, opplevd at folk fra Trondheim kommer til Melhus for å handle og trene i treningssenter fordi det ikke har vært pålegg om bruk av munnbind og begrensninger for treningssentrene. I Trondheim er gruppetrening og trening når treningssenteret er ubemannet, stanset.

Både Melhus og Midtre Gauldal har tusenvis av hytter, og en del av disse eies av folk fra Trondheim.

Henstillinga fra ordførerne i trondheimsregionen gjelder ut januar.