Nye smittetilfeller i Melhus igjen

Nyheter

Nyttårsaften melder Melhus kommune at det er to nye tilfeller av covid-19 i Melhus.

Ifølge kommunen er det ene tilfellet en nærkontakt til ett av smittetilfellene i Idrettsveien bofellesskap. Kommunen opplyser at den smittede har moderate symptomer. Idrettsveien bofellesskap er i Melhus sentrum.

Det andre tilfellet har ifølge kommunen ukjent smittekilde.

Flere i karantene

11 personer er satt i karantene som følge av de to nye smittekildene, og kommunen opplyser at det kan bli flere ettersom smittesporinga er i gang. Tidligere på dagen opplyste kommunalsjef Trude Wikdahl at noen kommunalt ansatte har jobbet siden julaften med smittesporing. I løpet av jula er det blitt 17 nye tilfeller i Melhus.

Innfører krav om munnbind i Melhus Økt smitte fører til at formannskapet innfører blant annet krav om munnbind, og stopp av gruppetrening på treningssenter.

Med de to nye tilfellene har antall tilfeller i Melhus passert 40 med god margin. Fra midnatt er det krav om bruk av munnbind i Melhus når en er i det offentlige rom som på busser, idrettshaller samt i kirker, serveringssteder og kjøpesentra.

Synes det er helt greit med krav om munnbind Fredrik Opland og Marcus Pettersen benytter treningssenter, og synes det er på tide at det blir krav om munnbind i Melhus.

Etter at det ble påvist et smittetilfelle hos en ansatt ved Horg helse- og omsorgssenter, ble det satt i gang testing av alle beboere/pasienter og ansatte. Så langt har kommunen ikke fått melding om flere tilfeller. Beboere/pasienter og ansatte skal testes omigjen 1. og 4. januar ifølge kommunen.

6258 er pr. nyttårsaften testet i Melhus for covid-19.

Sterk anbefaling om ikke å krysse kommunegrenser Ordførerne i kommunene i trondheimsregionen ber innbyggerne om å holde seg innen egen kommune for å stoppe covid-19.

Under det ekstraordinære formannskapsmøtet opplyste kommunalsjef Wikdahl at det vil bli sett på om beredskapsturnusen kan innføres igjen, fordi ett smittetilfelle fører til at 18 blir satt i karantene med dagens turnusordning.

Bekrefter nytt smittetilfelle i Midtre Gauldal Midtre Gauldal har fått enda ett nytt smittetilfelle, men personen oppholder seg ikke i kommunen.