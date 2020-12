Krisemøte etter enda mer smitteøkning

Nyheter

Onsdag fikk Melhus 11 nye smittetilfeller av covid-19. De 10 første ble meldt inn til kommunen tidlig på kvelden, og for 8 av dem var det usikker smittekilde. For to av tilfellene er det nærkontakter av et tilfelle tidligere i jula der en person var blitt smittet på jobb i Trondheim.

Det 11. tilfellet er en person som testet seg på Værnes, og denne personen er ifølge kommunen, gått i isolasjon. Tidligere i jula var det et lignende tilfelle der smitte ble påvist etter test tatt ved innreise på Værnes.

72 personer er satt i karantene som følge av de nye smittetilfellene ifølge kommunen.

Ti nye smittede i Melhus Disse har ikke sammenheng med smitten på Horg helse- og omsorgssenter, opplyser Melhus kommune.

Melhus kan dermed stå med totalt 40 tilfeller - noe som er en kraftig økning på kort tid. Ifølge kommunen skyldes de nye tilfellene ikke tilfeller ved Horg helse- og omsorgssenter der én ansatt har fått påvist smitte. Beboere/pasienter og ansatte er blitt testet, og skal testes flere ganger til. Sykehjem er som følge av smittetilfellet på Horg helse- og omsorgssenter, stengt for besøkende.

Over 6000 er testet i Melhus, og i jula har mange oppsøkt teststasjonen i Melhus sentrum. Teststasjonen er åpen også på nyttårsaften.

Stenger for besøk på alle sykehjem «Bemanningssituasjonen er prekær på Horg helse- og omsorgssenter, som er på rødt beredskapsnivå. Derfor innfører vi midlertidig besøksstans også på Buen- og Hølonda helse- og omsorgssenter.»

Krisemøter

Smitteøkninga fører til at kommunen på nyttårsaften vil ha krisemøter. Det første møtet er i kriseledelsen, og så skal Melhus formannskap møtes igjen klokka 13 for å drøfte mulige tiltak.

Det forrige ekstraordinære formannskapsmøtet var på tirsdag, og da valgte formannskapet å la tiltak som påbud om bruk av munnbind, utgå etter råd fra kommuneoverlegen. Ifølge kommuneoverlegen og rådmannen er det fare for at folk kan bli trette om det innføres strenge tiltak nå, og kommuneoverlegen mente at munnbind kan gi falsk trygghet. Samtidig har ordfører Jorid Jagtøyen og rådmann Katrine Lereggen minnet om at de nasjonale føringene gjelder også i Melhus, og at det blant annet innebærer at folk ikke skal ha store og hyppige sammenkomster. I tillegg har de kommet med sterk anbefaling om at folk holder avstand, har god hygiene og holder seg hjemme om de føler seg syke.

Påbyr ikke munnbind i Melhus og vil ikke ha andre strenge tiltak Melhus formannskap og kommuneoverlegen er redd for at folk blir trette om det innføres strenge tiltak nå. Kommuneoverlegen mener munnbind gir falsk trygghet.

Andre kommuner har innført påbud om munnbind i det offentlige rom, i drosjer og der det er mye folk som på kjøpesentre. Kommuner har også innført restriksjoner på hvor mange som kan samles utover de nasjonale føringene. I Melhus er det allerede mange som bruker munnbind ved handel, og på Coop Extra var det onsdag rundt halvparten av kundene og mange av de ansatte som brukte munnbind. Det var også en del med munnbind på Melhustorget slik det også var under julehandelen.

Når det gjelder vaksinering, skal Melhus ifølge forhåndsvarselet få 50 vaksinedoser etter nyttår. Disse skal ifølge en oversikt ankomme på mandag. I tillegg til sykehjemsbeboere, er helsepersonell nå også prioritert i den første gruppa.

Kan bli sommer før alle i Melhus er vaksinert Melhus får bare 50-100 vaksiner pr. uke, og da vil det ifølge kommuneoverlegen ta tid før alle tilbys vaksine mot covid-19.

Midtre Gauldal

Ifølge oversikten kan også Midtre Gauldal ha fått et nytt smittetilfelle. Midtre Gauldal har ikke hatt nye smittetilfeller siden 22. desember. Da ble det innført krav om munnbind i drosjer.

Nå vet man hvor mange vaksinedoser Midtre Gauldal får Det sier kommuneoverlege Bjørn Lyngen i forbindelse med koronavaksinen og Midtre Gauldal kommune.