Nyheter

I dette området er det lett synlig at det er stor hesteinteresse i Melhus. Langs en fylkesvei er det egen treningsvei for hester, og formålet med treningsturen er konkurranser på blant annet travbanen på Leangen. Fylkesveien er også flittig brukt av dem som kjører til og fra Trondheim. Trafikken gikk litt ned etter at E6 ble oppgradert med flere kjørefelt og 100-sone. På denne fylkesveien er det også jernbaneoverganger.