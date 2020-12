Bekrefter nytt smittetilfelle i Midtre Gauldal

Nyheter

Kommuneoverlege Bjørn Lyngen bekrefter slik Trønderbladet har omtalt, at Midtre Gauldal har fått et nytt smittetilfelle av covid-19. Dette er tilfelle nummer 18 for kommunen.

- Det er en person som er blitt testet og smitteoppfulgt i en annen kommune, men er folkeregistrert hos oss. Jeg ble informert om saken i går kveld av kommuneoverlegen i kommunen vedkommende har blitt testet i. Tilfellet får ingen praktiske konsekvenser for oss, da vedkommende ikke har oppholdt seg i Midtre Gauldal kommune, skriver Lyngen i ei tekstmelding til Trønderbladet.

