Ti nye smittede i Melhus

Nyheter

- Vi fikk meldingen cirka klokka 18:45 onsdag 30. desember, skriver Melhus kommune på sin hjemmeside.

- To av de smittede er nærkontakter til smittetilfellet vi fikk første juledag, som ble smittet gjennom sin jobb i Trondheim. De åtte andre har vi ikke oversikt over ennå, annet enn at de så vidt vi vet ikke har sammenheng med smittesituasjonen på Horg helse- og omsorgssenter.

En omfattende smittesporing settes i gang så raskt som mulig. Vi kommer med mer informasjon, opplyser Melhus kommune.

Horg omsorgssenter: Ansatte i karantene og beboere blir testet Smittetilfellet av covid-19 hos en ansatt på Horg helse- og omsorgssenter fører til et omfattende kartleggingsarbeid.

Smitten øker

- Dette forteller oss at smitten øker også i Melhus. Det er all grunn til å være forsiktig og følge retningslinjene: Begrens hvor mange personer du omgås, og følg smittevernreglene om avstand, håndhygiene og vær hjemme og avlys selskap hvis du får symptomer, skriver Melhus kommune på sine hjemmesider.

Testing

- Får du symptomer, anmoder vi om at du tar en test. Den bestiller du på vår koronaside, opplyser Melhus kommune.

Nytt smittetilfelle for Melhus Smittesituasjonen i Trondheim ser ut til å få konsekvenser for Melhus.